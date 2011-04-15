Украина ввела антидемпинговые меры в отношении импорта цемента из России, Белоруссии и Молдавии

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение по итогам антидемпингового расследования в отношении импорта на Украину цемента, в частности клинкеров цементных и портландцемента, из Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова. Об этом говорится в материалах МЭР РФ.



В соответствии с решением вводится антидемпинговая пошлина в отношении всех российских производителей указанного товара в размере 114.95% сроком на 5 лет.



Соответствующее сообщение опубликовано 28 мая. Решение вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.



"AK&M" от 29.05.2019