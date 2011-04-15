УралХим проводит агрономические испытания на территории Европы

АО "ОХК "УралХим" приступило к агрономическим испытаниям на территории Европы. Об этом сообщила пресс-служба компании.



В 2019 году география участников значительно расширилась и охватила пять стран: Латвия, Литва, Польша, Испания и Сербия.



Все испытания проводятся на базе передовых научно-исследовательских институтов указанных стран: LATRAPS (Латвия), Вокеский филиал Центра аграрных и лесных наук Литвы, Институт почвоведения и растениеводства (Польша), Научный центр Tecnova (Испания), Научно-исследовательский институт кукурузы Земун Поле (Сербия).



Для старта опытов отдел агрономического сопровождения УралХима задействовал специальные продукты компании: линейку минеральных водорастворимых удобрений Solar NPK micro с микроэлементами, а также сульфонитрат NS 30:7. Комплексные удобрения NPK micro для листовой подкормки помогают растениям преодолевать критические фазы развития, минимизируют стресс от пестицидных обработок и способны ликвидировать незначительный дефицит элементов питания. Сульфонитрат NS 30:7 способствует повышению не только урожайности зерновых культур, но и классности зерна.



В качестве испытуемых культур в каждой стране использовались определенные виды растений: в Латвии - рапс и пшеница озимая, в Литве - пшеница яровая, в Польше - картофель, в Испании - томаты, в Сербии - кукуруза. Выбор обусловлен тем фактом, что именно эти культуры занимают наибольший вес в посевной площади стран Восточной, Северной и Южной Европы.



АО "ОХК "УралХим" (ИНН 7703647595) - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн т аммиака, 3 млн т аммиачной селитры и её производных, 1.2 млн т карбамида и 1 млн т фосфорных и сложных удобрений в год. АО "ОХК "УралХим" занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место - по выпуску аммиака. В составе основных производственных активов АО "ОХК "УралХим" - филиал "Азот" (Березники, Пермский край), филиал "ПМУ" (Пермь), филиал "КЧХК" (Кирово-Чепецк Кировской области), АО "Воскресенские минеральные удобрения" (Воскресенск, Московская область).



Чистый убыток АО "ОХК "УралХим" по МСФО за 2018 год составил 25.2 млрд руб. (без учёта доли в прибыли ПАО "Уралкалий" за 2018 год) против прибыли 31 млрд руб. годом ранее. Убыток от курсовых разниц от операционной и финансовой деятельности нетто составил 46.2 млрд руб., а в 2017 прибыль по аналогичным показателям составила 12.2 млрд руб. Выручка выросла на 18% до 110.2 млрд руб. с 93.4 млрд руб., валовая прибыль - на 25% до 62.6 млрд руб. с 50.3 млрд руб. Показатель "скорректированная EBITDA" в отчётном периоде составил 37.7 млрд руб., что на 47% больше, чем в 2017 году.



"AK&M" от 29.05.2019