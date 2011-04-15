Металлоинвест подписал программу мероприятий социально-экономического партнёрства с Оренбургской областью

Компания "Металлоинвест" подписала программу мероприятий социально-экономического партнерства (СЭП) на 2019 год с правительством Оренбургской области и администрацией Новотроицка. Об этом говорится в сообщении компании.



Социально-экономическое партнёрство-2019 предусматривает совместное финансирование социально важных программ общим объемом 737 млн руб. Вклад Металлоинвеста составит 372 млн руб., региона - 315 млн руб., города - 50 млн руб.



В рамках СЭП Металлоинвест сосредоточится на реконструкции, ремонте и оснащении объектов городской социальной инфраструктуры. Это Больница скорой медицинской помощи Новотроицка, Гимназия N 1, ДЮСШ "Олимп", ДЮСШ N 1 и другие объекты. На эти цели будет выделено 243 млн руб. Металлоинвест также продолжит поддержку новотроицкого филиала НИТУ "МИСиС", Новотроицкого политехнического колледжа и ФК "Носта".



Компания продолжит реализацию корпоративных программ развития территорий "Школа предпринимательства", "Наши городские инициативы", "Наша смена", "Наши чемпионы", "Сделаем вместе!", "Здоровый ребенок", "Откликнись!" и помощь тяжело больным детям. На это предусмотрено около 18.6 млн руб.



АО "ХК "Металлоинвест" (ИНН 7705392230) - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на глобальном рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает крупнейшими в мире разрабатываемыми железорудными месторождениями и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС.



100% акций Металлоинвеста контролируются USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%). Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).



Чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО в 2018 году выросла на 17.1% по сравнению с годом ранее и составила $1.647 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 38.4% до $2.934 млрд. Выручка выросла на 15.3% до $7.187 млрд.



"AK&M" от 29.05.2019