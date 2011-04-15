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29/05/2019
12:04

Москва направила 17 млрд руб. на прокладку магистральных сетей в ТиНАО

Москва направила 17 млрд руб. на прокладку магистральных сетей в ТиНАО. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Как сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, 100 км сетей водоснабжения и водоотведения построено в Троицком и Новомосковском округах за неполные семь лет.

"Новая Москва активно развивается. Поэтому объекты инфраструктуры находятся в приоритете Стройкомплекса. По нашим планам, длина сети водоснабжения и водоотведения превысит 700 км, еще 350 км - это перспективные новые магистрали тепловых сетей диаметром свыше 600 мм", - сказал В.Жидкин.

По его словам, с 2012 года расходы бюджета города на эти цели уже превысили 17 млрд руб. "Подобные объекты проектируются и строятся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. И финансируются из городского бюджета", - добавил В.Жидкин.

"AK&M" от 29.05.2019
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