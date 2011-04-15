Косметическая фабрика "Свобода" переедет в Южное Медведково

Косметическую фабрику "Свобода" перенесут из Северного округа столицы на северо-восток, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, говорится в материалах Стройкомплекса.



Производственный комплекс находится улице Вятская, дом 47, строение 3 в районе Савеловский.



"В рамках модернизации и расширения мощностей планируется открыть новый современный цех в районе Южное Медведково, а затем перенести туда все производство. Площадь фабрики составит около 47 тыс. кв. м", - сказала Ю.Княжевская.



Новое производство планируется запустить в конце 2020 года, пояснили в пресс-службе фабрики "Свобода". Сохранится историческое название, которое фабрика носит с 1922 года, и будет называться АО "Свобода".



В производственно-промышленный комплекс нового предприятия, который переедет на улицу Чермянская, владение 3, войдут три существующих здания. Также будет построен новый производственный корпус и современный логистический центр. Власти столицы согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) территории по этому адресу.



Вопрос переноса фабрики на новое место успешно прошел публичные слушания в районе Южное Медведково.



"Для работы на новом производстве будут привлекаться квалифицированные специалисты из числа жителей районов Северо-Восточного округа", - добавила Ю.Княжевская.



Она отметила, что по завершении строительства прилегающую территорию благоустроят.



Напомним, советское и российское косметическое предприятие "Свобода" основано в 1843 году. Здесь пять производственных линий: тубная, мыловаренная, глицериновая, косметическая и по выпуску зубных паст и шампуней.



Продукция выпускается под марками "Диамант", "Молоко и мед" и "Балет" (кремы), "Лунтик", "Тик-Так", "Алиса" (детские средства).



"AK&M" от 29.05.2019