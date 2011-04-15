Пять эстакад и три моста построят на участке СВХ до Ярославского шоссе, говорится в материалах Стройкомплекса.



Как сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, в состав Северной рокады входит автодорога Москва - Санкт-Петербург и участок от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе.



"Новый участок пройдёт в районе платформы НАТИ Октябрьской железной дороги. Здесь построят пять эстакад, три моста через реку Лихоборку, реконструируют Новосвибловский мост через реку Яузу и подземный переход у метро "Ботанический сад", - сказал В.Леонов.



По его словам, в Сигнальном проезде, дом 16, строение 33 построят подземный переход.



Также реконструируют Сигнальный проезд от Дмитровского шоссе до ул. Гостиничная и улицу Гостиничную, Нововладыкинский проезд, Сигнальный проезд от Алтуфьевского шоссе до Нововладыкинского проезда, участки Березовой аллеи, улиц Вильгельма Пика и Снежная, проезд Серебрякова.



Специалисты переложат электрокабели, сети канализации, установят новые светофоры, опоры освещения и шумозащитные экраны.



Напомним, длина Северо-Восточной хорды составит около 35 км. Она пройдёт по 28 районам Москвы и протянется от скоростной трассы М11 "Москва - Санкт-Петербург" до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы).



Новая скоростная магистраль соединит Измайловское, Щёлковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.



"AK&M" от 29.05.2019