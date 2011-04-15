Дайджест газеты "Коммерсант" от 29 мая 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 29 мая 2019 года.



НАГРАДНЫЕ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ

ВДОВЫ ДОКАЗАЛИ СВОЕ ПРАВО НА ВЫПЛАТЫ ЗА ОРДЕНА ПОГИБШИХ В СИРИИ



Как стало известно "Ъ", военные финансисты отказали родственникам трех военнослужащих из Читинской области, погибших в одном бою в Сирии, в выплатах поощрений за награждение их орденами. Один из погибших, старший лейтенант Сергей Елин, был удостоен ордена Кутузова - награды, которую до него получили всего несколько офицеров и воинских частей, а двое других - орденов Мужества. Отказы мотивировались тем, что премии за госнаграды могут получить только живые солдаты и офицеры. Военный суд, признав данное положение дискриминирующим, удовлетворил требования истцов фактически в полном объеме.





ВМЕСТО ВЯЧЕСЛАВА ПЛАТОНА АРЕСТОВАЛИ ЕГО СЕСТРУ

ПОЛИЦИЯ РОССИИ РАССЛЕДУЕТ МОЛДАВСКУЮ СХЕМУ ВЫВОДА СРЕДСТВ



В Москве арестована бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон - сестра скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, который вместе с лидером правящей в этой стране Демократической партии Владимиром Плахотнюком заочно обвиняется МВД в организации преступного сообщества и выводе более $1 млрд из России.





ПИРАМИДА ЮВЕЛИРНОЙ РАБОТЫ

ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИИ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ВЫНЕСЕН ПЕРВЫЙ ПРИГОВОР



Как стало известно "Ъ", Гагаринский суд Москвы приговорил к трем годам колонии Татьяну Филатову - совладельца и гендиректора некогда одного из крупнейших ювелирных холдингов страны "РегионЮвелир". Суд признал ее виновной в мошенничестве с банковскими кредитами: входившие в холдинг "Бронницкая мануфактура", завод "Регион Кострома" и "Ювелирэкспорт" несколько лет действовали как финансовая пирамида, существуя за счет невозвратных займов. Таким образом нескольким кредитным учреждениям был причинен ущерб на общую сумму более 545 млн руб.





ГИБДД ИСПЫТЫВАЕТ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ ИЗ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ ДОРОЖНЫХ ШТРАФОВ НЕ ПОЛУЧАЕТ





Властям не удается наладить действенную систему наказания водителей автомобилей с иностранными номерами, нарушающих правила дорожного движения в России. Госкомпания "Автодор" представила данные, согласно которым в 2018 году только на 300-километровом участке трассы М1 в Смоленской области выявлено более полумиллиона нарушителей скоростного режима из сопредельных государств - более 50% от числа всех нарушителей на этом отрезке дороги. Однако штрафа никто из них не получил. В столице удается штрафовать не больше 1% иностранцев-нарушителей: чаще всего в Москве правила нарушают автовладельцы из Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Армении. Для решения проблемы ГИБДД необходимо установить эффективное взаимодействие с Федеральной таможенной службой, призывают эксперты.





ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО ВЕДУТ ДОРОГАМИ ПЕТРА ПОРОШЕНКО

ГОСДЕПАРТАМЕНТ США ПРЕДЛОЖИЛ НОВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ В ДОНБАССЕ СТАРОГО КУРСА





Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во вторник ответил на вопросы мировых СМИ, разъяснив политику Вашингтона по отношению к Украине после прошедших там президентских выборов и американское видение урегулирования в Донбассе. Высказывания дипломата, прозвучавшие в ходе видеоконференции, стали наиболее подробным изложением позиции администрации США по ситуации на Украине после смены власти в Киеве. Отвечая на вопрос "Ъ", готовы ли США подтолкнуть Киев к выполнению минских соглашений, Курт Волкер сообщил, что "Украина не может сделать больше, чем она уже сделала", и назвал причиной конфликта "российскую оккупацию". Между тем в Москве по-прежнему уверены, что очередь делать шаги к урегулированию сейчас именно за Киевом.





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"AK&M" от 29.05.2019