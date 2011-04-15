Многодетные семьи смогут путешествовать летом на поездах с 20% скидкой. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Так, с 1 июня до 31 июля 2019 года при покупке билетов на поезда дальнего следования для многодетных семей будет действовать специальное предложение: стоимость проезда для взрослых и детей в возрасте от 10 до 17 лет в купейных вагонах поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") отправлением в июне-июле будет меньше на 20%.



При этом напомним, что дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети в возрасте от 5 до 10 лет - по детскому тарифу, который составляет 35% от стоимости взрослого тарифа.



Покупка билетов со скидкой для многодетных семей будет доступна только в кассах ФПК при предъявлении удостоверения многодетной семьи.



АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, ИНН 7708709686, дочернее предприятие ОАО "РЖД") начало хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. ФПК создана согласно программе структурной реформы на железнодорожном транспорте и концепции реформирования пассажирского комплекса дальнего следования.



Чистый убыток ФПК за первое полугодие 2018 года по МСФО увеличился в 13.92 раза до 4.259 млрд руб. с 306 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 2.36% до 93.54 млрд руб. с 91.382 млрд руб., операционный убыток (с учётом госсубсидий) составил 3.19 млрд руб. против прибыли в 1.167 млрд руб. годом ранее, убыток до налогообложения увеличился в 192.38 раза до 5.002 млрд руб. против прибыли в 26 млн руб.



Чистый убыток ФПК за первое полугодие 2018 года по РСБУ увеличился в 2.4 раза до 4.554 млрд руб. с 1.897 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 2.81% до 93.82 млрд руб. с 91.252 млрд руб., убыток от продаж - на 68% до 8.992 млрд руб. с 5.352 млрд руб., убыток до налогообложения - в 2.89 раза до 5.02 млрд руб. с 1.735 млрд руб.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



"AK&M" от 29.05.2019