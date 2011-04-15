Административное здание у "Внуково" выставлено на продажу через городской аукцион

Крупное административное здание в 4-х км от международного аэропорта "Внуково" выставлено на продажу через городской аукцион. Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике, говорится в сообщении департамента.



"На аукцион выставлено трёхэтажное административное здание площадью более 5.6 тыс. кв. м, расположенное в черте посёлка Толстопальцево по адресу: улица Советская, дом 4. Прилегающая к зданию территория благоустроена, перед объектом недвижимости располагаются тротуары и проезды. По данным из отчёта об оценке актива, здание относится к сегменту офисной недвижимости класса С и полностью готово к эксплуатации новым собственником", - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, цитируемый в сообщении.



Здание находится в хорошем техническом состоянии, подключено к отоплению (устроена внутренняя котельная на жидком топливе), водоснабжению, канализации. Электрическая мощность - 640 кВт, 440 кВТ.



Помещения здания в аренду не сдаются. Обременение отсутствуют.



Стартовая цена объекта составляет 168.3 млн руб.

Лот находится в оперативном управлении ГАУ НПЦ "Моссемпродтехкартофель".



Заявки принимаются до 21 июня. Аукцион пройдёт 27 июня 2019 года.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток "Внуково" за 2018 год вырос на 18.4% до 21.478 млн по сравнению с годом ранее.



"AK&M" от 29.05.2019