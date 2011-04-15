Utair открывает прямые рейсы в Геленджик из Москвы и Сургута. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



По новым направлениям будут летать Boeing 737.

Вылеты осуществляются по местному времени: с 1 мая вылет из Москвы ежедневно в 16:10, из Геленджика - ежедневно в 19:35; с 1 июня вылет из Москвы ежедневно в 11:15, из Геленджика - ежедневно в 15:15.



Кроме того, с 1 июня открываются рейсы по маршруту Сургут-Геленджик. Вылеты осуществляются по местному времени: по вторникам и субботам вылет из Сургута в 07:40, из Геленджика - в эти же дни в 11:10.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.



Убыток Utair по МСФО за 2018 год составил 21.999 млрд руб. против прибыли 2.428 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 83.614 млрд руб. против 75.799 млрд руб. Убыток до налогообложения вырос в 9 раз до 27.57 млрд руб. с 3.072 млрд руб.



"AK&M" от 29.05.2019