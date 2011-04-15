Аэрофлот обвинил С.Фургала в давлении на следствие по SSJ100

Аэрофлот обвинил Сергея Фургала в давлении на следствие по SSJ100, сообщила пресс-служба авиакомпании.



"Аэрофлот считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы рейса SU1492 Москва - Мурманск - "это на 100% человеческий фактор" неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного Авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определённым образом общественное мнение", - говорится в заявлении компании.



В адрес Аэрофлота не поступало официальное заключение, на которое ссылается губернатор, о том, что "технически самолёт был в идеальном состоянии". Авиакомпания требует от губернатора Хабаровского края С.Фургала предоставить документы, подтверждающие обнародованную информацию об окончательных итогах расследования. В случае отсутствия таковых, Аэрофлот требует незамедлительного и официального опровержения, заявил перевозчик.



Объективные результаты расследования ещё только предстоит получить полномочным и компетентным следственным органам.



Распространение в СМИ информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством.



Аэрофлот призывает СМИ, общественность и официальных должностных лиц воздержаться от распространения преждевременных выводов о причинах катастрофы до завершения официального расследования. Спекуляция любыми фактами способствуют росту социальной напряжённости. Собственные толкования обстоятельств произошедшего события и обнародование каких-либо версий на основе разрозненных фактов является домыслом.



Для достоверного освещения расследования катастрофы любую информацию для обнародования в СМИ необходимо получать исключительно от органа, проводящего расследование или с его разрешения, подытожила пресс-служба компании.



Напомним, 5 мая 2019 года, в 18:32 MSK произошло авиационное происшествие с пассажирским самолётом SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Шереметьево".



Рейс SU 1492 вылетел в плановом режиме в 18:02 MSK по маршруту Москва-Мурманск. После взлёта экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В 18:30 MSK пассажирский лайнер совершил "жёсткую" посадку на взлётно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание.



В 18:32 MSK на место происшествия незамедлительно прибыли аварийно-спасательная бригада, медицинские экипажи для экстренной эвакуации и оказания помощи пассажирам и членам экипажа. В кратчайшие сроки были обеспечены аварийно-спасательные работы. В аэропорту создан оперативный штаб по управлению внештатной ситуацией. Для пассажиров рейса SU 1492 и их родственников был создан отдельный штаб в терминале В.



Страхование ответственности ПАО "Аэрофлот" за вред, причинённый жизни и здоровью пассажиров, осуществляют компании "АльфаСтрахование" и СОГАЗ.



Как сообщили ГСС, самолёт SSJ100 прошёл плановое техническое обслуживание в апреле 2019 года. Воздушное судно с заводским номером 95135 произведено в августе 2017 года.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за I квартал 2019 года вырос на 16.2% до 12.8 млн, авиакомпании - на 14.3% до 8.5 млн по сравнению с годом ранее. Пассажирооборот Группы увеличился на 16.7%, авиакомпании - на 11%.



Группа "Аэрофлот" в марте 2019 года ввела в эксплуатацию два самолёта Boeing 777-300ER и два Boeing 737-800. По состоянию на 31 марта 2019 года парк Группы насчитывал 371 воздушное судно. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна Boeing 777-300ER. По состоянию на 31 марта 2019 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 255 воздушных судов.



Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 2018 год составила 5.713 млрд руб. и снизилась по сравнению с прошлым годом на 75.2% с 23.06 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 40% до 33.598 млрд руб. с 56.015 млрд руб. Выручка группы "Аэрофлот" увеличилась на 14.8% и составила 611.57 млрд руб. против 532.934 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Аэрофлот" за I квартал 2019 года по РСБУ вырос почти в 2 раза до 16.85 млрд руб. с 8.75 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 21.1% до 114.026 млрд руб. с 94.195 млрд руб. Себестоимость продаж составила 133.039 млрд руб., что на 25.8% превышает показатель за аналогичный период 2018 года.



"AK&M" от 29.05.2019