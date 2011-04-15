А.Аветисян потребовал от Baring Vostok передать 10% банка "Восточный"

Компания "Финвижн" Артёма Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9.99% акций "Восточного". Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы суда.



"Финвижн" принадлежит 32% банка "Восточного".

Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Baring Vostok продать "Финвижн" 9.99% банка "Восточный". "Мы разочарованы необоснованным решением суда и будем его оспаривать. Мы считаем, что данный процесс и его результат нанесли серьезный репутационный урон всей системе арбитражного правосудия в России", - комментировал представитель Baring Vostok итоги суда.



В прошлом году Evison отказалась исполнять опцион от 2016 года, заключенный перед объединением "Юниаструм банка" и "Восточного", объяснив это тем, что перед объединением из "Юниаструм банка" были выведены все активы. Юрист Evision Дмитрий Савочкин в суде также заявлял о том, что в опционе прописывалось, что "Финвижн" и аффилированные с ней лица не будут препятствовать урегулированию задолженности Первого коллекторского бюро перед "Восточным", которая оценивалась в 2.5 млрд руб. В феврале 2017 года долг был урегулирован. В тот же день соглашение об опционе было продлено до 31 марта 2018 года, рассказывал Д.Савочкин. За три дня до истечения срока действия опциона "Финвижн" пыталась связаться с Evison и сообщить, что хочет выкупить 9.99% акций "Восточного". Но этого компании не удалось сделать.



В феврале 2019 года акционер банка "Восточный" (4.82%) Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении 2.5 млрд руб. из банка. Заявление Ш.Юсупова стало началом "дела Baring Vostok", по которому суд ранее арестовал четырех топ-менеджеров фонда во главе с его основателем Майклом Калви, которые обвиняются в хищении 2.5 млрд руб. из банка "Восточный". Все они свою вину не признают.



ПАО "Восточный банк" основано в 1991 году в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов (ССВ). Основными акционерами банка являются инвестиционный фонд Baring Vostok (через Evison Holdings Limited, 51.62% акций) и А.Д. Аветисян (через МК "Финвижн Холдингс" (ООО), 32.02% акций).



Чистая прибыль банка "Восточный" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 3.2% до 2.37 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Прибыль до налогообложения увеличилась на 2% до 3.05 млрд руб. Чистая маржа выросла на 21.4% до 5.9 млрд руб. Совокупный доход банка вырос на 23% и составил 2.58 млрд руб.



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