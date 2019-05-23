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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 30 мая в размере 64.9084 руб. против 64.5394 руб. на 29 мая.
Курс доллара США за последние 5 дней:
29.05.19 - 64.5394 руб.
28.05.19 - 64.4636 руб.
25.05.19 - 64.6106 руб.
24.05.19 - 64.4913 руб.
23.05.19 - 64.4156 руб.
"AK&M" от 29.05.2019