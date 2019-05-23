ЦБ РФ установил официальный курс евро на 30 мая в размере 72.4118 руб. против 72.1680 руб. на 29 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



29.05.19 - 72.1680 руб.

28.05.19 - 72.1863 руб.

25.05.19 - 72.3186 руб.

24.05.19 - 71.8369 руб.

23.05.19 - 71.8427 руб.











































































































"AK&M" от 29.05.2019