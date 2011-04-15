Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 мая

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Банк России установил на 30 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.8971
1 Азербайджанский манат 38.2602
100 Армянских драмов 13.5226
1 Белорусский рубль 31.0924
1 Болгарский лев 37.0207
1 Бразильский реал 16.1271
100 Венгерских форинтов 22.1255
1000 Вон Республики Корея 54.3164
10 Гонконгских долларов 82.6922
10 Датских крон 96.9998
1 Доллар США 64.9084
1 Евро 72.4118
100 Индийских рупий 92.8092
100 Казахстанских тенге 16.9975
1 Канадский доллар 48.0412
100 Киргизских сомов 92.7382
10 Китайских юаней 93.9381
10 Молдавских леев 35.8115
1 Новый туркменский манат 18.5718
10 Норвежских крон 74.2472
1 Польский злотый 16.8396
1 Румынский лей 15.2074
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.5600
1 Сингапурский доллар 46.9398
10 Таджикских сомони 68.8318
1 Турецкая лира 10.7418
10000 Узбекских сумов 76.5122
10 Украинских гривен 24.3398
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.0183
10 Чешских крон 28.0116
10 Шведских крон 67.5798
1 Швейцарский франк 64.5469
10 Южноафриканских рэндов 43.6447
100 Японских иен 59.4100
"AK&M" от 29.05.2019