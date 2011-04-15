Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 мая

Банк России установил на 30 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.8971

1 Азербайджанский манат 38.2602

100 Армянских драмов 13.5226

1 Белорусский рубль 31.0924

1 Болгарский лев 37.0207

1 Бразильский реал 16.1271

100 Венгерских форинтов 22.1255

1000 Вон Республики Корея 54.3164

10 Гонконгских долларов 82.6922

10 Датских крон 96.9998

1 Доллар США 64.9084

1 Евро 72.4118

100 Индийских рупий 92.8092

100 Казахстанских тенге 16.9975

1 Канадский доллар 48.0412

100 Киргизских сомов 92.7382

10 Китайских юаней 93.9381

10 Молдавских леев 35.8115

1 Новый туркменский манат 18.5718

10 Норвежских крон 74.2472

1 Польский злотый 16.8396

1 Румынский лей 15.2074

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.5600

1 Сингапурский доллар 46.9398

10 Таджикских сомони 68.8318

1 Турецкая лира 10.7418

10000 Узбекских сумов 76.5122

10 Украинских гривен 24.3398

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.0183

10 Чешских крон 28.0116

10 Шведских крон 67.5798

1 Швейцарский франк 64.5469

10 Южноафриканских рэндов 43.6447

100 Японских иен 59.4100

"AK&M" от 29.05.2019