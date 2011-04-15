Банк России на 30 мая повысил курс евро к рублю более чем на 24 копейки до 72.4118 руб., курс доллара США - почти на 37 копеек до 64.9084 руб.

Банк России на 30 мая повысил официальный курс евро к рублю более чем на 24 копейки до 72.4118 руб. с 72.1680 руб., курс доллара США - почти на 37 копеек до 64.9084 руб. с 64.5394 руб. 29 мая.



Стоимость бивалютной корзины на 30 мая увеличилась более чем на 31 копейку (+0.46%) до 68.2849 руб. с 67.9723 руб. 29 мая.



"AK&M" от 29.05.2019