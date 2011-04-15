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29/05/2019
14:27

Иностранцы с 1 июля смогут въезжать в Калининградскую область по электронным визам

Правительство Российской Федерации подписало постановление, в соответствие с которым иностранные граждане, въезжая в Россию через Калининградскую область и покидая страну через этот регион, с 1 июля 2019 года смогут получить электронную визу. Об этом говорится в материалах МЭР РФ.

Такой же регламент действует в настоящий момент на Дальнем Востоке. Электронные визы будут действовать в течение 30 дней с момента оформления и позволят пребывать в регионе до 8 дней.

"Введение системы электронных виз безусловно окажет благоприятное воздействие на увеличение туристического потока в Калининградскую область, развитие туризма, а также деловых и общественных связей", - отметил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, цитируемый в сообщении.

Для приёма граждан по электронным визам техническими комплексами в первую очередь будут оборудованы пограничные службы аэропорта Калининград (Храброво), морского пункта пропуска Калининград (участки в гг. Калининграде, Балтийске и Светлом), автомобильные пункты пропуска Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки), Мамоново (Гроново), Морское, Пограничный, Советск, Чернышевское и железнодорожные пункты пропуска Мамоново.Постепенно все пограничные пункты пропуска в Калининградской области будут иметь возможность принимать иностранных граждан с электронными визами.



"AK&M" от 29.05.2019
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