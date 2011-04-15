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29/05/2019
18:24

Оператором информационного ресурса маркировки меховых изделий с 1 июня станет "Оператор-ЦРПТ"

Оператором информационного ресурса маркировки меховых изделий с 1 июня 2019 года станет ООО "Оператор-ЦРПТ". Ранее эти функции исполняла ФНС России, говорится в сообщении службы.

Смена оператора не повлечёт за собой изменения основных процессов маркировки меховых изделий, а также не потребует их перемаркировки. Информация в личных кабинетах участников сохранится. Эмитентом контрольных идентификационных знаков останется АО "Гознак".

В связи со сменой оператора информационной системы "Маркировка" с 1 июня приём обращений через личный кабинет службы технической поддержки ФНС России будет прекращён. С 29 мая по 3 июня работа системы маркировки будет приостановлена.


"AK&M" от 29.05.2019
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