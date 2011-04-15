Таможенники обнаружили в Москве крупную партию контрабандного кальянного табака. Об этом говорится в материалах ФТС.



В частности, более 300 тыс. упаковок контрабандного кальянного табака стоимостью около 45 млн руб. изъяли сотрудники правоохранительных подразделений ФТС России в производственно-складском комплексе на юго-западе Москвы. Там же было обнаружено подпольное производство курительных кальянных смесей известных марок.



Табачная продукция прибыла на территорию ЕАЭС из Турции, Иордании, Германии, США.



Организатор производства и причастные лица задержаны.

Центральная акцизная таможня ведёт проверочные мероприятия.



"AK&M" от 29.05.2019