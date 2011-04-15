Ингосстрах оказывает помощь российским туристам, попавшим в ДТП в Турции

Ингосстрах оказывает помощь трём туристам из Екатеринбурга, попавшим в ДТП в Турции. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Туристы застрахованы в компании по программе страхования путешествующих. Сроки действия полисов - до 26 мая 2019 года. Страховые суммы - 40 тыс. евро на каждого застрахованного.



По информации, поступившей в компанию, ДТП произошло ночью 23 мая, когда туристы направлялись на легковом такси в отель в районе г. Белек. В результате столкновения клиенты компании получили повреждения и были госпитализированы: один из пассажиров с сильным кровотечением и травмами был направлен в государственную больницу г. Серик, двое других были направлены в госпиталь Аспендос Анатолия. На текущий момент один пострадавший был выписан, двум другим оказывается необходимая помощь.



Туристы находились на отдыхе с несовершеннолетними детьми. Сотрудники Консульства РФ и представители сервисного центра Ингосстраха оказали помощь выписанному туристу в получении доверенности на вывоз внучки одного из пострадавших.



Ингосстрах находится на постоянной связи с представителями сервисной службы, отвечающей за оказание медицинской помощи пострадавшим. Репатриация (возвращение на родину) пострадавших туристов будет организована после окончания лечения, полис страхования покроет все необходимые расходы.



Программа страхования путешествующих предусматривает оказание помощи при внезапном заболевании и несчастном случае, а также покрывает расходы на транспортировку, эвакуацию и репатриацию застрахованного туриста в пределах установленного лимита ответственности.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.









"AK&M" от 29.05.2019