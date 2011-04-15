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29/05/2019
13:34

ESET изучила новый арсенал хакерской группировки Turla

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новые инструменты группировки Turla. В недавних атаках киберпреступники начали применять скрипты PowerShell, которые усложняют обнаружение вредоносных программ и сохраняют повышенную персистентность, говорится в сообщении ESET.

Недавно ESET зафиксировала несколько кибератак на дипломатические учреждения в Восточной Европе. Во всех случаях использовались скрипты PowerShell, которые позволяют загружать и запускать вредоносные программы прямо в памяти.

Этот способ более эффективен для сокрытия вредоносной активности по сравнению с традиционным сохранением исполняемого файла на диск. Эксперты ESET отмечают, что PowerShell-скрипты являются неотъемлемыми компонентами, позволяющими загрузить RPC- и PowerShell-бэкдоры.

Ранее киберпреступники уже пытались использовать загрузчики PowerShell, однако вредоносную кампанию не удалось реализовать из-за многочисленных багов. Сейчас Turla улучшила скрипты и теперь использует их для загрузки широкого спектра разнообразных вредоносных программ.

"Мы обнаружили и изучили не только новый загрузчик PowerShell, но и несколько вариантов полезной нагрузки", - рассказывает антивирусный эксперт ESET Матье Фау.

Несмотря на использование скриптов PowerShell, антивирусные продукты по-прежнему могут детектировать вредоносную полезную нагрузку. Эксперты выделяют два вида бэкдоров, один из которых получает контроль над устройствами локальной сети без привязки к внешнему C&C-серверу (бэкдор на базе RPC-протокола).

Другой, PowerStallion, использует хранилище Microsoft OneDrive в качестве C&C-сервера. "Мы считаем, что этот бэкдор помогает восстанавливать доступ в случаях, когда основные вредоносные программы заблокированы и не имеют доступ к скомпрометированным компьютерам", - полагает эксперт ESET Матье Фау.

Любопытно, что в новых атаках группировка использует бесплатный сервис электронной почты GMX.



"AK&M" от 29.05.2019
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