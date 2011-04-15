Путепровод через Кожуховский затон строят по технологии Крымского моста, говорится в материалах Стройкомплекса.



Автомобильный мост, который соединит 2-й Южнопортовый проезд с Нагатинской поймой, готов на 40%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении.



"Готовы подпорные стены моста со стороны парка "Остров Мечты", смонтировали пролетное строение и железобетонную плиту проезжей части. К возведению подобной конструкции с противоположной стороны приступят в середине июня", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, мост над Кожуховским затоном возводится по технологии, аналогичной строительству Крымского моста.



"Особенностью конструкции являются две русловые опоры - высокие фундаменты на свайном основании, расположенные над водой. Такая же технология сооружения водных опор использовалась при строительстве моста через Керченский пролив", - пояснил заммэра.



Как отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин, 680-метровый Кожуховский мост станет частью новой шестиполосной магистрали, по которой можно будет попасть с юго-востока столицы к парку "Остров Мечты" в Нагатинской пойме и полуострову "ЗИЛ" на юге города.



"Новая дорога протянется по части Нагатинской поймы, пересечетМоскву-реку, пройдет по участку 2-го Южнопортового проезда, который для этого расширят, и примкнет к 1-му Южнопортовому проезду", - уточнил М.Газизуллин.



Новая магистраль на юго-востоке столицы разгрузит центр города и обеспечит высокую степень доступности районов Южнопортовый, Печатники, Марьино и Братеево.



"AK&M" от 29.05.2019