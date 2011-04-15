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29/05/2019
15:09

ВВП государств ЕврАзЭС по итогам 2018 года увеличился на 2.5% до $2.2 трлн, В.Путин

ВВП государств ЕврАзЭС по итогам 2018 года увеличился на 2.5% до $2.2 трлн. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

"Отмечу, что по итогам прошлого года, здесь уже некоторые цифры звучали, совокупный ВВП государств ЕврАзЭС увеличился на 2.5% до $2.2 трлн. Прирост промышленного производства в целом по объединению составил 3.1%. При этом товарооборот с третьими странами прибавил 18.8%, преодолев рубеж в $750 млрд. И действительно, он рос у нас даже чуть быстрее, чем объёмы внутренней торговли между участниками объединения: он поднялся на 9.2% до $60 млрд", - сказал президент.


"AK&M" от 29.05.2019
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