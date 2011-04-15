Госдума во втором чтении приняла поправки в УК РФ о "пьяных ДТП". Об этом говорится в сообщении ГД.



Как ранее говорил председатель ГД Вячеслав Володин, "ежегодно более 4 тыс. человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тыс. человек становятся инвалидами. Это сломанные судьбы людей и их близких. Представьте себе - за пять лет под колесами пьяного водителя исчезает город". "Сел за руль в состоянии опьянения, значит имел умысел. Справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству. Это должно снизить количество "пьяных ДТП", - считает председатель ГД. "Эта инициатива была внесена всеми политическими фракциями Государственной Думы и поддержана профильными министерствами и ведомствами, а главное, она поддерживается обществом", - заявлял В.Володин.



Ужесточает законопроект наказание и за другие виды "пьяных ДТП". Так, в случае причинения тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет. Сейчас максимальное наказание за такое преступление - до четырёх лет.



Если в аварии, виновником которой стал пьяный водитель, погиб один человек, то наказанием станет от пяти до 12 лет лишения свободы (по действующему законодательству - от двух до семи лет).



Также предполагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене. Теперь действие статьи 263 УК РФ будет распространяться на лиц, которые владеют или управляют лёгкими и сверхлёгкими воздушными судами или маломерными судами. Увеличивается и ответственность за такие нарушения правил безопасности движения - она будет аналогичной той, которую предлагают ввести за ДТП, совершённое в состоянии опьянения.



При этом в ГД разъясняли, что речь в законопроекте идёт исключительно о случаях, когда водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (и это подтверждено результатами судебной экспертизы), и его положения не коснутся тех, кто, например, принимает спиртосодержащие лекарства по медицинскому назначению.



"Употребление, вызывающее алкогольное опьянение, определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0.3 и более грамма на один литр крови", - пояснял соавтор законопроекта, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.



По словам парламентария, для того чтобы экспертиза показала в крови такого водителя наличие, например, Валокордина, он должен выпить минимум "целый пузырек залпом". Кроме того, по словам парламентария, для признания таких водителей виновными назначается независимая экспертиза, которую проводят государственные специализированные судебно-медицинские эксперты. Они детально, по его словам, изучают все обстоятельства, в том числе состояние подозреваемого, те заболевания, которыми он страдал и те препараты, которые принимал.



"AK&M" от 29.05.2019