К.Носков направил приветствие участникам VIII Среднерусского экономического форума

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков направил приветствие участникам VIII Среднерусского экономического форума.



"Такие понятия, как "искусственный интеллект", "большие данные", "блокчейн", "дополненная реальность" переходят из сферы фундаментальных исследований в набор практических инструментов, которые повышают производительность труда, качество управления государством и бизнесом, экономический рост, а в конечном счёте - уровень жизни людей", - говорится в приветствии.



Цифровая трансформация меняет бизнес-модели, взаимодействие между обществом и государством, меняет психологию потребителей. Она влияет на то, как мы работаем, отдыхаем и общаемся. Цифровая трансформация - это не только про технологии, но и про изменение мышления и культуры на предприятиях, в госуправлении, образовании, здравоохранении, социальном обеспечении, сельском хозяйстве, - подчёркивается в приветствии.



Министр уверен, что Форум станет площадкой, объединяющей заинтересованных в цифровой трансформации участников - представителей органов власти, научных и образовательных сообществ, поставщиков и потребителей высокотехнологичных товаров и услуг.



VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", Стратегический партнер форума - ПАО "Ростелеком", Генеральный партнер форума - Строительная компания ИНСТЕП.



В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 29.05.2019