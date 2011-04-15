Госдума в третьем чтении приняла закон об упрощении гастролей иностранцев в РФ

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 29 мая, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в законы "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ" в части совершенствования режима пребывания в России иностранных граждан - деятелей культуры. Об этом говорится в материалах ГД.



Он был внесён депутатами от трёх политических фракций - "Единой России", КПРФ и ЛДПР.



В соответствии с законом иностранных творческих работников, прибывающих в Россию с краткосрочными (не более 30 суток) визитами, освободят от необходимости получать патент или разрешение на работу. А государственным учреждениям культуры и искусства, приглашающим таких работников, больше не нужно будет оформлять разрешения на привлечение и использование иностранных работников.



"AK&M" от 29.05.2019