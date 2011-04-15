Участок Пречистенского переулка от Староконюшенного переулка до Большого Лёвшинского переулка стал односторонним. Об этом говорится в материалах ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Изменение схемы движения позволило организовать 23 дополнительных парковочных места. Проехать в сторону улицы Пречистенка можно по Чистому или Гагаринскому переулкам.



"AK&M" от 29.05.2019