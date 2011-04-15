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29/05/2019
16:48

Интеграция МЦК с железной дорогой завершится ко Дню города

Основные работы по интеграции радиальных направлений железных дорог и Московского центрального кольца (МЦК) планируется завершить ко Дню города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"В работе остаются платформа Ленинградская на Рижском направлении и Северянин на Ярославском", - сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что последним объектом интеграции железнодорожных систем станет остановочный пункт Северянин. Там появятся три новые платформы и один конкорс (распределительный зал для пассажиров) с выходом на платформу МЦК.

"Все они будут соединены тоннелем. Пассажиры смогут сделать переход по принципу "сухие ноги", не выходя на улицу", - пояснил М.Хуснуллин.

Напомним, в рамках развития Ярославского направления МЖД ведётся строительство пятого главного пути на участке Москва - Мытищи, четвёртого пути на участке Мытищи - Пушкино и третьего пути на участке Мытищи - Болшево.

Кроме того, остановочный пункт Северянин переносится ближе к станции "Ростокино".

Развитие инфраструктуры этого самого интенсивного направленияМЖД позволит сократить интервалы между электричками.

Количество пригородных поездов увеличивается постепенно. Ещё пять лет назад по Ярославскому направлению в сутки курсировало 217 пар электричек (одна пара - рейс туда-обратно), сегодня - 238 пар (до 476 рейсов). Пропускная способность направления вырастет до 251 пары в сутки.


"AK&M" от 29.05.2019
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