Интеграция МЦК с железной дорогой завершится ко Дню города

Основные работы по интеграции радиальных направлений железных дорог и Московского центрального кольца (МЦК) планируется завершить ко Дню города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"В работе остаются платформа Ленинградская на Рижском направлении и Северянин на Ярославском", - сказал М.Хуснуллин.



Он отметил, что последним объектом интеграции железнодорожных систем станет остановочный пункт Северянин. Там появятся три новые платформы и один конкорс (распределительный зал для пассажиров) с выходом на платформу МЦК.



"Все они будут соединены тоннелем. Пассажиры смогут сделать переход по принципу "сухие ноги", не выходя на улицу", - пояснил М.Хуснуллин.



Напомним, в рамках развития Ярославского направления МЖД ведётся строительство пятого главного пути на участке Москва - Мытищи, четвёртого пути на участке Мытищи - Пушкино и третьего пути на участке Мытищи - Болшево.



Кроме того, остановочный пункт Северянин переносится ближе к станции "Ростокино".



Развитие инфраструктуры этого самого интенсивного направленияМЖД позволит сократить интервалы между электричками.



Количество пригородных поездов увеличивается постепенно. Ещё пять лет назад по Ярославскому направлению в сутки курсировало 217 пар электричек (одна пара - рейс туда-обратно), сегодня - 238 пар (до 476 рейсов). Пропускная способность направления вырастет до 251 пары в сутки.





"AK&M" от 29.05.2019