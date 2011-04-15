В районе Соколиная гора отремонтируют трамвайные пути

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Капитальный ремонт трамвайных путей выполнят в районе Соколиная гора на востоке столицы. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.
Работы пройдут от дома 58 на улице Щербаковская до Окружного проезда. Старые пути уберут и уложат новые, также заменят провода контактной сети и проложат кабельные линии.
Работы ночью проводиться не будут, допустимая скорость движения автотранспорта на этом участке снизится.
После ремонта трамвайных путей заменят дорожное покрытие, нанесут новую разметку.
Все работы планируется завершить в срок чуть более месяца.
"AK&M" от 29.05.2019