ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете передачи коллекторам долгов граждан по ЖКХ

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий уступку права требования по взысканию просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам. Об этом говорится в сообщении ГД.



Комментируя законопроект, председатель ГД Вячеслав Володин, цитируемый в сообщении, сказал: "Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения. Законопроектом, который был принят в первом чтении, мы вводим прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ".



Как поясняла, в свою очередь, соавтор законопроекта, заместитель председателя ГД Ирина Яровая, "прямой запрет на передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам граждан имеет важнейшее социальное значение. Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности".



"AK&M" от 29.05.2019