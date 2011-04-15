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29/05/2019
17:34

ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете передачи коллекторам долгов граждан по ЖКХ

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий уступку права требования по взысканию просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам. Об этом говорится в сообщении ГД.

Комментируя законопроект, председатель ГД Вячеслав Володин, цитируемый в сообщении, сказал: "Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения. Законопроектом, который был принят в первом чтении, мы вводим прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ".

Как поясняла, в свою очередь, соавтор законопроекта, заместитель председателя ГД Ирина Яровая, "прямой запрет на передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам граждан имеет важнейшее социальное значение. Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности".

"AK&M" от 29.05.2019
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