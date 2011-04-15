Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 мая 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 30 мая 2019 года.



БОМБА НЕ СРАБОТАЛА В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ

ЗА ВЗРЫВ В ВКА ИМЕНИ МОЖАЙСКОГО АРЕСТОВАЛИ ЕЕ ЖЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



Как стало известно "Ъ", появился первый обвиняемый в уголовном деле о недавнем взрыве в санкт-петербургской Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского. Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров. По одной из версий, он изготовил и принес в академию бомбу, чтобы ее героически обезвредить. С помощью громкой акции, возможно, полковник рассчитывал решить давно наболевший жилищный вопрос, но вместо квартиры получил контузию и обвинение в незаконном обороте взрывчатки.





АВАНС ВЕРНУЛИ УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ

ЗАКОНЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО ЗАМДИРЕКТОРА СПЕЦСТРОЯ АЛЕКСАНДРА МОРДОВЦА





Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) закончил расследование уголовного дела бывшего заместителя директора упраздненного Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) Александра Мордовца. Он обвиняется в злоупотреблениях и получении взяток. При этом предполагаемый взяткодатель, бывший гендиректор компании "Строймонолит-14" Олег Щуров, уже осужден за растрату, связанную с космодромом "Восточный".





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"AK&M" от 30.05.2019