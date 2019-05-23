ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 30 мая, в размере 64.9084 руб. против 64.5394 руб. на 29 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



29.05.19 - 64.5394 руб.

28.05.19 - 64.4636 руб.

25.05.19 - 64.6106 руб.

24.05.19 - 64.4913 руб.

23.05.19 - 64.4156 руб.































































































































































































































































"AK&M" от 30.05.2019