Повтор! Инфляция за неделю, с 21 по 27 мая, составила 0.1%, с начала года - 2.4%

Инфляция за неделю, с 21 по 27 мая 2019 года, составила 0.1%, с начала мая - 0.3%, с начала года - 2.4%. Об этом сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 283 городах России.



За прошедшую неделю цены на рыбу мороженую и рис выросли на 0.5%, пшено - на 0.4%, баранину, масло сливочное, маргарин, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, конфеты шоколадные - на 0.3%, говядину, хлеб ржаной, макаронные изделия, вермишель, печенье и соль - на 0.2%.



Одновременно цены на яйца куриные снизились на 2.8%, сахар-песок - на 0.8%, крупу гречневую - на 0.4%, мясо кур и молоко стерилизованное - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.7%, в том числе на картофель - 5.5%, лук репчатый и морковь - 2.8%, яблоки - 1.9%. В то же время помидоры стали дешевле на 6.2%, огурцы - на 4.4%.



Цены на бензин автомобильный выросли на 0.2%, на дизельное топливо - на 0.1%.





"AK&M" от 30.05.2019