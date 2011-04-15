Повтор! "Дамате" запустила завод по переработке индейки мощностью 155 тыс. т в год

Группа компаний "Дамате" запустила новый завод по переработке индейки мощностью 155 тыс. т в год. Об этом говорится в сообщении компании.



Предприятие построено в Нижнеломовском районе Пензенской области в непосредственной близости от птицеводческих площадок. На сегодняшний день это крупнейший завод по переработке индейки в Европе.



Завод построен в рамках проекта расширения производственных мощностей компании до 155 тыс. т в убойном весе в год к 2020 году. Инвестиции в новый завод составили более 11 млрд руб. Это собственные средства компании и финансирование со стороны Россельхозбанка, который является финансовым партнёром проекта "Дамате". На протяжении всего срока его реализации. Общая сумма инвестиций "Дамате" в проект по производству и переработке индейки составит 50 млрд руб.



Предприятие было возведено за полтора года. В его строительстве было задействовано 520 человек и 34 единицы строительной техники. В рамках строительства было возведено 21.5 тыс. куб м бетонных конструкций, а общий вес металлоконструкций превысил 3 тыс. т. Протяжённость линий внутреннего водоснабжения превысила 22 км, отопления - 24 км, холодоснабжнения и кондиционирования - 18 км. Общая длина электрических кабелей составила 228 км.



Мощность производственных линий составляет 6 тыс. голов в час. Общая площадь здания превышает 43 тыс. кв. м, запущена 51 производственная линия. Общая протяжённость конвейеров составляет почти 11.5 км.



Сейчас на заводе трудятся более 2 тыс. человек, количество рабочих мест постоянно растёт.



Группа компаний "Дамате" - российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и производство молочной продукции. География деятельности ГК "Дамате" охватывает Пензенскую и Тюменскую области.



С 2012 года в состав "Дамате" входит переработчик молока в Пензенской области - ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" (Молком).



В 2017 году группа компаний "Дамате" при участии компании Danone построила и ввела в эксплуатацию молочно-товарный комплекс на 4.6 тыс. голов в Тюменской области.



Консолидированная выручка ГК "Дамате" за 2018 год составила 17.8 млрд руб. Чистая прибыль по группе после налогов в 2018 году составила 593 млн руб.



"AK&M" от 30.05.2019