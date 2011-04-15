Рубль умеренно восстанавливается после вчерашних распродаж, но потенциал роста ограничен крепким долларом. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Рубль накануне был одним из аутсайдеров среди валют развивающихся рынков. Негативная динамика была связана с походом нефти к $68 за баррель.



Кроме того, на глобальных площадках сохранялся умеренно негативный настрой на фоне опасений относительно перспектив глобальной экономики, торговых войн и инверсии кривой доходности в США. Дополнительным источником давления на рубль могли выступить ожидания выступления специального прокурора Мюллера о расследовании предполагаемых связей предвыборной кампании Трампа с Россией.



Тональность выступления оказалась нейтральной, поэтому после 18:00 рубль начал отыгрывать потери. В своем заявлении Мюллер, тем не менее, в очередной раз подтвердил наличие свидетельств попыток вмешательства в демократические процессы в США.



Данная информация, довольно нейтрально воспринимаемая рынком сейчас, вполне может стать поводом для давления на рубль по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года. На текущей неделе важным вызовом для рубля остается завтрашняя публикация индекса PMI по Китаю (4:00 MSК).



С учетом обострения торговых противоречий данные вполне могут оказаться слабыми, что способно спровоцировать очередную волну неприятия риска на глобальных площадках в пятницу, делая рубль уязвимым, подчеркивается в обзоре.



"AK&M" от 30.05.2019