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30/05/2019
10:56

Рубль умеренно восстанавливается после вчерашних распродаж, но потенциал роста ограничен крепким долларом

Рубль умеренно восстанавливается после вчерашних распродаж, но потенциал роста ограничен крепким долларом. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Рубль накануне был одним из аутсайдеров среди валют развивающихся рынков. Негативная динамика была связана с походом нефти к $68 за баррель.

Кроме того, на глобальных площадках сохранялся умеренно негативный настрой на фоне опасений относительно перспектив глобальной экономики, торговых войн и инверсии кривой доходности в США. Дополнительным источником давления на рубль могли выступить ожидания выступления специального прокурора Мюллера о расследовании предполагаемых связей предвыборной кампании Трампа с Россией.

Тональность выступления оказалась нейтральной, поэтому после 18:00 рубль начал отыгрывать потери. В своем заявлении Мюллер, тем не менее, в очередной раз подтвердил наличие свидетельств попыток вмешательства в демократические процессы в США.

Данная информация, довольно нейтрально воспринимаемая рынком сейчас, вполне может стать поводом для давления на рубль по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года. На текущей неделе важным вызовом для рубля остается завтрашняя публикация индекса PMI по Китаю (4:00 MSК).

С учетом обострения торговых противоречий данные вполне могут оказаться слабыми, что способно спровоцировать очередную волну неприятия риска на глобальных площадках в пятницу, делая рубль уязвимым, подчеркивается в обзоре.

"AK&M" от 30.05.2019
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