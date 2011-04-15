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30/05/2019
10:21

Участники рынка по-прежнему сфокусированы на противостоянии между США и Китаем

Участники рынка по-прежнему сфокусированы на противостоянии между США и Китаем. Торговый конфликт принимает затяжной характер, а риторика сторон становится более резкой, что только снижает вероятность скорого подписания сделки и усиливает опасения замедления мировой экономики. Это приводит к снижению риск-аппетита на рынках и бегству инвесторов в защитные активы. Об этом говорится в комментарии главного аналитика Отдела экономического и отраслевого анализа Департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Романа Антонова.

Фактором, повлиявшим на ухудшение настроений, стал Китай, который похоже нашел способ нанести ответный удар, заявив о готовности существенно сократить экспорт редкоземельных металлов в США. КНР является доминирующим производителем редкоземельных металлов в мире, а их доля в американском импорте этих металлов составляет около 80%.

Учитывая тот факт, что редкоземельные металлы широко используются в оборонном комплексе и энергетике, то это может нанести ущерб национальной безопасности (США на данный момент не располагает серьезными действующими производственными мощностями).

Однако, учитывая важность редкоземельных металлов для экономики и стремление властей снизить зависимость от импорта ключевых минералов, по нашему мнению, США располагает достаточными запасами для нивелирования эффекта снижения их предложения. Тем не менее, действия КНР настраивают на продолжительную борьбу и готовность страны идти на решительные меры в отношении США.

Что касается российского рынка, то влияние ухудшения настроений на мировых фондовых площадках сглаживается устойчивостью нефтяных котировок, позитивными корпоративными новостями и приближающимся дивидендным сезоном. Ключевым внутренним событием сегодня станет публикация финансовой отчетности Газпрома, что окажет поддержку рынку и позволит индексу МосБиржи удержаться в верхней части диапазона 2600-2650 пунктов.

На настроения инвесторов сегодня помимо еженедельных данных Минэнерго США по рынку нефти повлияет и выход финальной оценки ВВП США за первый квартал, подчеркивает аналитик.


"AK&M" от 30.05.2019
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