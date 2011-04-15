В Курске стартовали дорожные работы в рамках нацпроекта "БКАД"

В Курске вступила в активную фазу реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Дорожные работы стартовали на семи из 32 объектов, запланированных в рамках Года дорог. Городской администрацией заключены четыре из пяти государственных контрактов. Как говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области, об этом сегодня сообщили врио губернатора Курской области Роману Старовойту на выездном совещании, которое состоялось на улице Энгельса.



На участке в 4.5 км дорожники полностью сделали фрезерование покрытия и приступили к замене бордюрного камня.



Из фрезерованной крошки планируется сделать твердое покрытие на 100 курских улицах протяжённостью более 60 км. На 17 км эта работа уже выполнена.





"AK&M" от 30.05.2019