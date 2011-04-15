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30/05/2019
12:21

В.Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановлении ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму проект Федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента, об этом сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.

Он отметил, что в течение часа Совет ГД рассмотрит законопроект и определит сроки его рассмотрения.

В соответствии с законопроектом, главе государства предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора. Документ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД.



"AK&M" от 30.05.2019
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