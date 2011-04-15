В.Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановлении ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму проект Федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента, об этом сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.



Он отметил, что в течение часа Совет ГД рассмотрит законопроект и определит сроки его рассмотрения.



В соответствии с законопроектом, главе государства предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора. Документ вступает в силу с момента его официального опубликования.



Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД.







"AK&M" от 30.05.2019