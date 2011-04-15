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30/05/2019
12:30

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову в связи с его публичными прогнозами роста цен на бензин. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

П.Баженов сделал публичное заявление о риске резкого скачка цен на бензин, а также о том, что за лето цены на бензин могут вырасти ещё как минимум на 10-13%, подчёркивает ФАС.

На основании статьи 25.7 закона "О защите конкуренции" ФАС предостерегает от подобных заявлений, в связи с тем, что такое поведение может привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов.


"AK&M" от 30.05.2019
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