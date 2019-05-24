ЦБ РФ установил официальный курс евро на 31 мая в размере 72.4229 руб. против 72.4118 руб. на 30 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



30.05.19 - 72.4118 руб.

29.05.19 - 72.1680 руб.

28.05.19 - 72.1863 руб.

25.05.19 - 72.3186 руб.

24.05.19 - 71.8369 руб.













































































































"AK&M" от 30.05.2019