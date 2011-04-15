Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 31 мая

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Банк России установил на 31 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.1049
1 Азербайджанский манат 38.3485
100 Армянских драмов 13.5538
1 Белорусский рубль 31.0126
1 Болгарский лев 37.0449
1 Бразильский реал 16.3681
100 Венгерских форинтов 22.2631
1000 Вон Республики Корея 54.6566
10 Гонконгских долларов 82.8905
10 Датских крон 97.0151
1 Доллар США 65.0583
1 Евро 72.4229
100 Индийских рупий 93.1600
100 Казахстанских тенге 17.0544
1 Канадский доллар 48.1878
100 Киргизских сомов 93.1400
10 Китайских юаней 94.2273
10 Молдавских леев 35.7660
1 Новый туркменский манат 18.6147
10 Норвежских крон 74.2929
1 Польский злотый 16.8825
1 Румынский лей 15.2254
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.6692
1 Сингапурский доллар 47.1642
10 Таджикских сомони 69.0274
1 Турецкая лира 10.8981
10000 Узбекских сумов 76.6889
10 Украинских гривен 24.1673
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.2142
10 Чешских крон 28.0315
10 Шведских крон 68.1053
1 Швейцарский франк 64.4844
10 Южноафриканских рэндов 44.4582
100 Японских иен 59.2921
"AK&M" от 30.05.2019