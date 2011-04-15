Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 31 мая

Банк России установил на 31 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.1049

1 Азербайджанский манат 38.3485

100 Армянских драмов 13.5538

1 Белорусский рубль 31.0126

1 Болгарский лев 37.0449

1 Бразильский реал 16.3681

100 Венгерских форинтов 22.2631

1000 Вон Республики Корея 54.6566

10 Гонконгских долларов 82.8905

10 Датских крон 97.0151

1 Доллар США 65.0583

1 Евро 72.4229

100 Индийских рупий 93.1600

100 Казахстанских тенге 17.0544

1 Канадский доллар 48.1878

100 Киргизских сомов 93.1400

10 Китайских юаней 94.2273

10 Молдавских леев 35.7660

1 Новый туркменский манат 18.6147

10 Норвежских крон 74.2929

1 Польский злотый 16.8825

1 Румынский лей 15.2254

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.6692

1 Сингапурский доллар 47.1642

10 Таджикских сомони 69.0274

1 Турецкая лира 10.8981

10000 Узбекских сумов 76.6889

10 Украинских гривен 24.1673

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.2142

10 Чешских крон 28.0315

10 Шведских крон 68.1053

1 Швейцарский франк 64.4844

10 Южноафриканских рэндов 44.4582

100 Японских иен 59.2921

"AK&M" от 30.05.2019