Банк России на 31 мая повысил курс евро к рублю более чем на копейку до 72.4229 руб., курс доллара США - почти на 15 копеек до 65.0583 руб.

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Банк России на 31 мая повысил официальный курс евро к рублю более чем на копейку до 72.4229 руб. с 72.4118 руб., курс доллара США - почти на 15 копеек до 65.0583 руб. с 64.9084 руб. 30 мая.
Стоимость бивалютной корзины на 31 мая увеличилась почти на 9 копеек (+0.13%) до 68.3724 руб. с 68.2849 руб. 30 мая.
"AK&M" от 30.05.2019