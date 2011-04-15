ЦБ рекомендует советам директоров ПАО уделять внимание вопросам цифровизации и информационной безопасности

Банк России разработал рекомендации по участию совета директоров в процессах развития и управления информационными технологиями и управления риском информационной безопасности для публичных акционерных обществ и иных компаний, внедряющих IT-решения. Документ подготовлен в соответствии с Кодексом корпоративного управления, говорится в сообщении ЦБ.



В условиях цифровой трансформации бизнеса Банк России рекомендует советам директоров уделять повышенное внимание развитию информационных технологий и управлению рисками информационной безопасности. Соответственно, эти задачи должны учитываться в рамках реализации функции по стратегическому управлению компанией, а также включаться в периметр системы управления рисками и внутреннего аудита.



С учётом масштаба и характера деятельности компании для детальной проработки указанных вопросов совет директоров может рассмотреть целесообразность создания в компании комитета по информационным технологиям и комитета по информационной безопасности.





"AK&M" от 30.05.2019