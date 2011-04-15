Правительство внесло в Госдуму законопроект, корректирующий характеристики федерального бюджета на 2019 год

Правительство внесло в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", корректирующий характеристики федерального бюджета на 2019 год. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.



Предусматривается, что доходы бюджета составят 20.175 трлн руб. (планировалось 19.969 трлн руб.); расходы - 18.294 трлн руб. (18.037 трлн руб.); профицит - 1.881 трлн руб. (1.932 трлн руб.).



Планируется, что объём доходов вырастет на 205.6 млрд руб. Объём расходов увеличивается на 256.5 млрд руб. в пределах поступления дополнительных ненефтегазовых доходов.



Профицит федерального бюджета в 2019 году снизится по сравнению с показателем, утверждённым законом о бюджете в 1.932 трлн руб., и составит 1.881 трлн руб., или 1.7% к ВВП.





"AK&M" от 30.05.2019