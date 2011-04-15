Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/05/2019
14:41

Правительство внесло в Госдуму законопроект, корректирующий характеристики федерального бюджета на 2019 год

Правительство внесло в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", корректирующий характеристики федерального бюджета на 2019 год. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.

Предусматривается, что доходы бюджета составят 20.175 трлн руб. (планировалось 19.969 трлн руб.); расходы - 18.294 трлн руб. (18.037 трлн руб.); профицит - 1.881 трлн руб. (1.932 трлн руб.).

Планируется, что объём доходов вырастет на 205.6 млрд руб. Объём расходов увеличивается на 256.5 млрд руб. в пределах поступления дополнительных ненефтегазовых доходов.

Профицит федерального бюджета в 2019 году снизится по сравнению с показателем, утверждённым законом о бюджете в 1.932 трлн руб., и составит 1.881 трлн руб., или 1.7% к ВВП.


"AK&M" от 30.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100