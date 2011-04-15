Чистая прибыль Газпрома за I квартал по МСФО выросла на 44% до 535.908 млрд руб.

Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за I квартал 2019 года выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 535.908 млрд руб., говорится в сообщении компании.



Выручка от продаж Газпрома увеличилась на 7% в годовом выражении и составила 2.291 трлн руб.



Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом выручки от продажи газа в Европу и другие страны, а также выручки от продажи сырой нефти, газового конденсата и продуктов нефтегазопереработки, говорится в сообщении.



Чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки увеличилась на 8% и составила 506.909 млрд руб.



Увеличение чистой выручки от продажи продуктов нефтегазопереработки в основном связано с ростом средних цен, выраженных в рублях.



Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны за I квартал 2019 года увеличилась на 10% до 837.396 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"Это объясняется ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины), выраженных в рублях, на 30%, что было частично компенсировано снижением реализованных объёмов газа в натуральном выражении на 13%, или на 9.1 млрд куб. м. При этом средние цены, выраженные в долларах США, увеличились на 12%", - заявили в компании.



Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза в I квартале увеличилась на 5% до 117.497 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Чистый долг Газпрома за I квартал 2019 года снизился на 6% и по состоянию на 31 марта 2019 года составил 2.846 трлн руб.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", по МСФО за 2018 год составила 1.456 трлн руб., что в два раза больше, чем годом ранее - 714.302 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 26% до 8.224 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 29% до 4.303 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 33% до 2.951 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза увеличилась на 19% до 348.625 млрд руб. Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась на 9% за год и составила 954.493 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 8% и составили 6.181 трлн руб.



"AK&M" от 30.05.2019