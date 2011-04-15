Э.Набиуллина подтвердила намерение снизить ключевую ставку во II-III кварталах

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила намерение снизить ключевую ставку во II-III квартале 2019 года. Об этом глава ЦБ заявила в Госдуме, представляя отчёт регулятора, свидетельствует сообщение нижней палаты парламента.



"Мы считаем возможным вернуться к понижению ставки во II-III квартале", - подчеркнула Э.Набиуллина, отметив, что "требовавшие нашего вмешательства проинфляционные факторы, в основном, себя исчерпали".



Ключевая ставка в настоящее время составляет 7.75% годовых.



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