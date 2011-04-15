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30/05/2019
15:13

Кабмин ввёл балльную систему оценки локализации автомобилестроения

Правительство РФ ввело балльную систему оценки локализации автомобилестроения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Вводится балльная оценка, которой должны в совокупности соответствовать выполняемые при производстве автомобилей технологические операции, обязательства по выполнению которых предусмотрены специальным инвестиционным контрактом.

Совокупная балльная оценка будет определяться исходя из уровня, соответствующего в балльном исчислении операциям штамповки, сварки, окраски, локализации двигателя внутреннего сгорания, коробки переключения передач, систем управления и лакокрасочных материалов.

Совокупное количество баллов за выполнение на территории России операций для каждой единицы продукции автомобилестроения будет начисляться в виде суммы баллов за фактическое выполнение перечисленных операций и баллов за наличие в специальном инвестиционном контракте обязательств инвестора или его смежников.


"AK&M" от 30.05.2019
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