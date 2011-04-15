Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/05/2019
15:25

Наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора пройден, заявила Э.Набиуллина

Наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора пройден. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, представляя отчёт регулятора, свидетельствует сообщение нижней палаты парламента.

"Можно сказать, что наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора пройден. Конечно, он не был безболезненным и бесплатным. В прошлом году Банк России показал убытки, связанные с проведением санаций и формированием банка непрофильных активов. Но убытки на балансе Банка России - это, по сути, отсутствие потерь вкладчиков и банкротств предпринимателей, державших деньги на счетах в этих банках", - подчеркнула Э.Набиуллина.

При этом на финансовом рынке, по её словам, удалось избежать больших потерь.

Глава Центробанка отметила, что на фоне замедления инфляции ожидается уменьшение ставок по кредитам.

"Ставки по кредитам снижались большую часть года до того, как начали расти инфляционные риски и Банк России повысил ключевую ставку. Сейчас мы ожидаем, что ставки вновь начнут уменьшаться на базе снижения инфляции", - подчеркнула Э.Набиуллина.


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100