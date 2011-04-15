Наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора пройден, заявила Э.Набиуллина

Наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора пройден. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, представляя отчёт регулятора, свидетельствует сообщение нижней палаты парламента.



"Можно сказать, что наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора пройден. Конечно, он не был безболезненным и бесплатным. В прошлом году Банк России показал убытки, связанные с проведением санаций и формированием банка непрофильных активов. Но убытки на балансе Банка России - это, по сути, отсутствие потерь вкладчиков и банкротств предпринимателей, державших деньги на счетах в этих банках", - подчеркнула Э.Набиуллина.



При этом на финансовом рынке, по её словам, удалось избежать больших потерь.



Глава Центробанка отметила, что на фоне замедления инфляции ожидается уменьшение ставок по кредитам.



"Ставки по кредитам снижались большую часть года до того, как начали расти инфляционные риски и Банк России повысил ключевую ставку. Сейчас мы ожидаем, что ставки вновь начнут уменьшаться на базе снижения инфляции", - подчеркнула Э.Набиуллина.





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