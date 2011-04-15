Совокупный объём пенсионных средств НПФ в I квартале вырос на 3% до 4 трлн руб.

Совокупный объём пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в I квартале 2019 года увеличился на 3% до 4 трлн руб. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на отчётность НПФ.



Величина пенсионных резервов выросла на 2.4% до 1.3 трлн руб., пенсионных накоплений - на 3.3% до 2.7 трлн руб.



Помимо полученного инвестиционного дохода, существенным драйвером роста в I квартале стал приток средств в размере 35.5 млрд руб. по итогам переходной кампании за 2018 год (42% от общего прироста пенсионных накоплений).



В рамках переходной кампании 587 тыс. человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ, 74 тыс. человек перешли из НПФ в ПФР.



На рост объёма пенсионных резервов в первую очередь оказали влияние пенсионные взносы (52% от общего притока пенсионных резервов), а также доход от размещения пенсионных резервов.



Количество застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования на конец I квартала составило 37.4 млн (+1.2%), в системе негосударственного пенсионного обеспечения - 6.1 млн (+0.8%).



Количество застрахованных лиц, получающих пенсию, по итогам I квартала выросло на 26 тыс. (+28%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, размер выплаченных пенсий увеличился на 1.1 млрд руб. (+50%).



В системе негосударственного пенсионного обеспечения также наблюдалась положительная динамика: количество участников, получающих пенсию, увеличилось на 64 тыс. (+4.2%), объём выплаченных пенсий - на 2.2 млрд руб. (+14.4%).



По итогам I квартала 2019 года доходность пенсионных накоплений и пенсионных резервов составила соответственно 9% и 6.5% годовых до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду.





"AK&M" от 30.05.2019