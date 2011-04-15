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30/05/2019
16:07

Цены на бензин за неделю, с 20 по 26 мая, выросли на 0.2% до 44.09 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 20 по 26 мая 2019 года, выросли на 0.2% до 44.09 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0.2% до 41.77 руб. и 45.11 руб. за литр соответственно, АИ-98 и дизельное топливо - на 0.1% до 50.84 руб. и 46 руб. за литр соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный выросли на 0.1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 43.42 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 48.6 руб., марки АИ-98 - от 48.2 до 53.99 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.7 до 42.79 руб., марки АИ-95 - от 44.5 до 47 руб., марки АИ-98 - от 51.7 до 53.63 руб. за литр.



"AK&M" от 30.05.2019
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